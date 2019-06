MUGAV ÕIGUSTEENUS: Iraagi kohtud mõistavad Lääneriikidest pärit terroriste surma 

Merzoughi uskus, et terrorirühmitus ISIS pakub oma ridades talle elu ning edu, mida ta Prantsusmaal nautida ei õnnestunud. Praeguseks on ISISest Süürias ja Iraagis järel vaid mõned ebakorrapärased riismed, mis üritavad küll siin-seal sissivõitlust pidada, ent kunagine hirmuäratav kalifaat löödi edukalt laiali.

ISISe vastu võitlevad liitlasväed, tuntud kui Süüria Demokraadlikud Väed (lüh. SDF) vangistasid Merzoughi ja veel 11 Prantsusmaalt pärit ISISlast Süürias Iraagi piiri lähedal. Prantsusmaa ei taha aga neist midagi kuulda ning SDFi võitlejadki ei pidanud vajalikuks vange kauem enda käes hoida ja andsid prantsusmaalased Iraagis kohalikele võimudele üle. Iraagi terrorivastased seadused sellistele tegelastele erilist leebust ette ei näe.

Kohtusaalis, ajakirjanike ja diplomaatide silme all esitlevad prokurörid dramaatilise taustamuusika saatel videoklippi Prantsuse kodanike teekonnast terrorirühmituse liikmeiks.

„Ma tegin vea, et liitusin terroriorganisatsiooniga. Aga ma ei tapnud kedagi!“ vaidleb Merzoughi. Süüdistatavad kohtusid oma advokaadiga vaid loetud minutid enne istungi algust ning tolle kaitsekõne jääb üsna lahjaks. Kohus mõistab Merzoughi ja veel kuus meest surma. Päev varem said surmaotsuse kaks tema kaasmaalast.

Iraagil on teistest riikidest pärit terrorirühmituse liikmeist üsna ükskõik. Nemad isegi eelistavad seda, et saavad võõramaalastest terroriste ise süüdi mõista, kirjutab The Guardian. Riik loodab terroristide päritolumaadelt nende kodanike üle kohtumõistmise eest väikese kopikagi teenida.

Mõnede inimõigusorganisatsioonide silmis ei tegele Iraak õiglase kohtupidamisega. Kahtlusalused mõistetakse süüdi suvalistele, sageli vaid jutupõhistele tõenditele viidates ning ehkki otsuse edasikaebamine on võimalik, läheb menetlusega aastaid. Organisatsioon Human Rights Watch leiab, et Prantsusmaa ja lääneriigid ei peaks laskma teistel riikidel kohtupidamist kui mingit allhanget teha. Prantsusmaa on aga seisukohal, et ei sekku Iraagi otsustesse.