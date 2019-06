Seisukoht | Vana Helme grammofon 

„See asi on ikka väga-väga hull, see asi on väga-väga hull. /…/ see asi on tegelikult väga hull.“

„Meil ei ole vaja võtta seda laenu, meil ei ole vaja võtta seda laenu.“

„Kas see on väike raha? Kas see on väike raha või?“

„Rumalad inimesed, rumalad inimesed.“

Algul on korrutamine tüütu, ajapikku muutub aga naljakakski. Ilmselt on sellest juba riigikogu saaliski inspiratsiooni saadud, kui Keit Pentus-Rosimannus pöördus siseminister Helme poole Helme enda stiilis: „Kole kergesti lähete närvi, kole kergesti kaotate närvi.“