Peeter Olesk | Lükka teine… välja? 

Küsimus ei ole projekti jõukohases sisus. Küsimus seisneb vaimse potentsiaali juurdekasvus olukorras, kus see paratamatult kahaneb, sest juhtub aruharva, kui teadlasel õnnestub realiseerida oma silma all rohkem kui üks idee (füüsik Enrico Fermi juhtum).

Paarkümmend aastat tagasi tegi Tartu ülikooli tollane rektor prof Peeter Tulviste (1945–2017) kõik võimaliku, et hoida olevikupoliitika ülikooli peaustest väljas. Tema kartis, et vastasel korral me saame Tartusse teise, ent kohaliku Pariisi kevade 1968, kui tekkis vastasseis tudengite ja konservatiivse (!) valitsuse vahel.

Ma ei arva, et tänavu oleme jõudnud analoogilise vastasseisu lävele, kuid paneb mõtlema, et näiteks Isamaal pole asjade seisu kohta just selles punktis mingit ühemõttelist seisukohta. Vaimse potentsiaali juurdekasv ei ole ealeski pelgalt lokaalne protsess ega ühe riigieelarve-tsükli suurusjärk. Isegi ilma mõne projekti hiigelmahuta tuleb selline kasv mõelda läbi umbkaudu tosina aasta peale ja mitte aastaid üksteisest isoleerivalt, vaid vastupidi, just siduvalt.

Kes lükatakse välja?

Oletagem kummatigi, et Eesti vabariigi riigikogu otsustab hiljemalt aastaks 2023 eraldada Eesti teaduse edendamiseks 1% SKPst ning et see ei ole eraldise ülempiir. Kes otsustab aga selle eraldise jagamise üle, jäädes ise samal ajal huviliste ringist väljaspoole, st välistades korruptiivse käitumise?

Et nii läheks, peaks olema täidetud minimaalselt neli rolli või positsiooni: üks saab raha, teine eraldab selle, kolmas otsustab uuringute perspektiivi üle ja neljas hakkab kasutama uurimistöö tulemusi.

Kui too kolmas on välismaine, siis võib märkamatult juhtuda, et me ise anname väga põhimõttelise rahvusliku vara – mida Eesti riigieelarve kahtlemata on – saatuse oma riigist välja. Teatava määrani on see möödapääsmatu, ainult et mis jääb siis meie endi otsustada? Ja kuidas on mõeldud rahastada tolle 1% sees teadlaste üleminekut ühest valdkonnast teise nendel juhtudel, kui mis tahes põhjusel suuremahuline või ka pikaajaline projekt katkeb?