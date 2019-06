Juhtkiri | Kriisimeeleolud keset suurt õitsemist 

Kärpekääride lauale virutamine tuleb seda üllatavamalt, et tegelikult on Eesti majanduses niivõrd head ajad, et seda ei näinud ette kõige optimistlikumadki analüütikud: riigi sisemajanduse kogutoodang kasvas mullusega võrreldes esimeses kvartalis 4,5 protsenti. On vana tõde, et headel aegadel tulebki säästa, sest halbadel selleks enam mahti ei jagu. Või nagu selgitab majandusanalüütik Kristo Aab: „Headel aegadel ja kiire majanduskasvu tingimustes peabki valitsus oma kulutusi tagasi hoidma, et mitte majandusbuumi tagant kütta. Pigem peaks tagasi hoidma investeeringute ja suuremate projektide tegemisega, kui et minna palkade ja igapäevakulutuste kärpimisele.“ (ERR)