SÄH, VÕTKE OMA RÄMPS TAGASI! Malaisia, Tai ja Filipiinid ei taha enam Lääne prügikastid olla 

Rikkamad rahvad saadavad juba aastakümneid oma plastjäätmeid vaesematesse maadesse, kus seda töödeldakse. Kuid viimasel ajal on prügi sihtkohad hakanud protesteerima, kuna Lääs viskab neile lihtsalt määrdunud või muul põhjusel töötlemiseks kõlbmatut rämpsu ja eeldab, et nemad sellega midagi ette võtaksid.

Riikide nagu Malaisia, Taimaa ja Filipiinide rannikud on kaetud haisvate prügikonteineritega ning nende valitsused leiavad, et ühel hetkel on keskkonnakahju hullem (ja kulukam) kui tulu, mida riigid Läänemaailma prügi sorteerimisest ja töötlemisest teenivad.

Peamiselt saadavad oma prügi Kagu-Aasiasse 12 jõukat riiki, nende seas Kanada, USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania, Belgia jt. Miks nad seda teevad?

Lühidalt vastates: arenevates riikides ei ole regulatsioonid ja prügi käitlemise seadused nii ranged. Ehk et lihtlabaselt öeldes, prügi käitlemine ei toimu endiselt sellisel viisil, nagu peaks, kuid „vähemalt“ ei pea heal järjel riigid sellega oma käsi määrima. Kui ise ei saa, siis anname kellelegi teisele, kes (veel) saab ja see, kas prügi on määrdunud, on juba vastuvõtja probleem.

Varem oli Lääne prügi suurtöötlejaks Hiina, kuid isegi nemad leidsid, et keskkonnakahjud korralikult reguleerimata tegevusest olid katastroofilised ning keelasid prügi impordi 2018. aasta alguses ära. Äri võtsid üle Kagu-Aasia maad, kelle ametlikud numbrid vastu võetud prügi hulkadest on mõnedel andmetel vaid jäämäe – või antud juhul prügimäe – tipp. Kuid nüüd mõistavad riigid, et äri kasumlikkus on kaheldav ja lühiajaline. Prügist lekkinud kahjulikud ained ei reosta vaid loodust, vaid seavad ohtu ka elanike tervise ning põllumajanduse.