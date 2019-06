Eksabikaasa süüdistab Karupoeg Puhhi kehastajat vägistamises 

Stephanie Cummings läks Jimist lahku 2011. aastal. Ta väidab, et eksabikaasa vägistas ta kaks aastat hiljem. Veel olnud mehel kombeks teda rõvedalt katsuda. Lisaks süüdistab Stephanie Jimi nende koera väärkohtlemises - näitleja vigastanud looma luuaga ning jätnud vaese peni tundideks õue põrguleitsakusse. Just Cummingsi vägivaldsuse tõttu olevat Stephanie olnud sunnitud nende kahe ühise tütrega 2017. aastal Utah' osariiki kolima.

Nüüd on Cummings avaldanud oma veebiküljel avaliku kirja fännidele. Ta nimetab eksabikaasa süüdistusi täiesti alusetuks. Tegu olevat väljapressimisega, millele tema advokaatide tiim püüab lõppu teha. Ekskaasadel on käsil kohtuvõitlust tütarde hoolduseõiguse pärast. Jim ütleb, et on pöördunud nii FBI kui ka kohalike võimude poole.