Uus väljakutse viis Roald Johannsoni pikkadele rännakutele: kõige raskem on pere juurest eemalolek  

"Mul on maruhea meel, et inimesed on andnud oma hääle minule ja saate nimel. Ju see saade on inimestele südamesse ja korda läinud," räägib Eesti meelelahutusauhindade galal aasta parima meessaatejuhi tiitli pälvinud teleajakirjanik ja saate "Roaldi nädal" autor Roald Johannson.

Johannson arvab, et see on põhjus, miks inimestele tema töö on korda läinud. Sügisel tuleb teleajakirjanik aga välja uue saateformaadiga. Põhjus, miks mees otsustas ülimenuka "Roaldi nädala" ära lõpetada, ei ole sugugi dramaatiline. "Minu jaoks loomingulise protsessi käigus on hästi oluline tunnetuslik aspekt: et tunned ära alguse ja lõpu. Kolm aastat künda neid kõige karmimaid sotsiaalse teema vagusid on päris kurnav," tunnistab Johannson.

Saatega 2016. aastal alustades seadis teleajakirjanik rivvi teemad, mida ta soovis avalikkuseni tuua. "Täna, kolm aastat hiljem olen jõudnud olukorda, kus need teemad on ära räägitud. See ei tähenda seda, et nüüd oleksid teemad Eestis otsa lõppenud. Kindlasti leiaks veel teemasid," nendib ta, leides siiski: "Siit edasi, paratamatult, kui see latt on tõstetud nii kõrgele, siis niikuinii see hakkab vaikselt allapoole tulema. Tahad sa või ei taha."

Johannson selgitab, et kuna tegu on tema autorisaatega, siis ei taha ta, et see kuidagi devalveeruks ja ühel hetkel hakkaksid inimesed talle õlale koputama küsimusega "mis siis juhtus?".

"Minu tööplatvorm on see saade, mida ma teen, ja läbi sellise avalikustamise ja muredest rääkimise on see missioon, mida ma teen," räägib teleajakirjanik, selgitades, et ei hoia kõigil saates käinud inimestel kätt pulsil.

Johannson oli juba aasta alguses käinud rääkimas, et soovib fookust muuta: "Minule küll keegi õlale ei koputanud ja fakti ette ei pannud. Arvan, et mind on selles mõttes ka võimatu painutada. Kui keegi peaks mind väga selgelt nöörist tõmbama kui marionettnukku, siis väga pikka koostööd ei ole. Pigem ma püüan teha seda, mis on südamelähedane mulle endale ja läbi minu siis ka televaatajatele."