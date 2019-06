OTSEPILT | Helme enne umbusaldushääletust: olen valmis Ratase ees vabandama

Kallas märkis, et erakonna fraktsioon lisas umbusaldusavalduse teksti ka agitatsioonikeelu rikkumise. „Politsei algatas Mart ja Martin Helme suhtes menetluse karistusseaduse paragrahv 168 rikkumise eest ja tegi juba ettekirjutuse raadiosaade, kus keelatud agitatsiooni tehti, maha võtta. Mart Helme poolt on rikkumine seda tõsisem, et siseministrina peab teda nüüd kontrollima tema enda haldusalas olev asutus. Sellest hoolimata pole siseminister toime pannud rikkumist kuidagi kahetsenud,“ ütles Kaja Kallas.

„Ministri vastu, kes seadustesse ja eetikasse nii hoolimatult suhtub ei saa Eesti riigil olla mingit usaldust ja tegelikult peaks ta ise tagasi astuma. Kuna Mart Helme seda aga ei tee, soovime talle umbusaldust avaldada,“ lõpetas Kallas.

Helme: olen valmis Ratase ees vabandama

Mart Helme sõnas oma kaitsekõnes, et umbusaldajate südametunnistus peaks olema taolise teksti pärast must. „See on nagu üks halb kirjand ja peaks olema suunatud tegelikult Reformierakonna enda vastu,“ kritiseeris siseminister ja lükkas tagasi iga opositsiooni poolt talle tehtud kriitika.

Üks peamisi umbusaldusavalduse punkte, Marti Kuusiku koduvägivallakaasuse uurimine on Helme sõnul kokku kukkunud. Minister kaitses ka oma käitumist ja sõnakasutust, kui süüdistused meedias ilmusid ja uurimine algatati. „Minul on informatsiooni, et perekonnaliikmeid käidi ähvardamas laste ära võtmisega, kui nad tunnistust ei anna,“ tuli Helme välja ränga väitega. „Kui see vastab tõele, võib see sobida totalitaarsesse ühiskonda, mitte demokraatlikku õigusriiki nagu Eesti peaks olema.“