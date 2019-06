Kalamaja hipsterid kolivad üliharuldase prügila otsa 

Värske muinsuskaitse aastaraamat selgitab, miks maa alt välja tulnud prügila oli ootamatu. Nimelt oli Tallinnas tavapärane, et linnamüüride vahel tekkinud prügi ja väljaheited veeti linnalähedastele põldudele väetiseks laiali. Need jäätmed, mis ei kõdunenud, leidsid rakendust kaitserajatiste ehitamisel. Praeguse Jahu tänava piirkonda loodi 15. sajandi teisel veerandil aga konkreetne prügila.

Prügimäeks leidu nimetada ei saa, sest praht veeti looduslikku nõkku – ajaloolased spekuleerivad, et äkki just nõo tasandamise eesmärgi. Igatahes on nende jaoks tegu tõelise kullaauguga, mis annab aimu elust Tallinnas 15. sajandi keskpaigas. „Et leitu ei ole veel täies ulatuses inventeeritud, saab esitada ainult esialgse üldistuse, kuid seegi on muljetavaldav,“ kirjutavad teadurid raamatus.