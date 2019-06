ILMAPROGNOOS | Päikesekreem peale! Sellel nädalal lubab üle 30 soojakraadi 

Teisipäeval liigub lõunakaarest südasuviselt soe õhumass Läänemere äärde. Ilm on enamasti sajuta ja selge taevaga, kergeid vihmahoogusid võib näha vaid Hiiumaal ja mandri põhjaosas. Ööselt ugev lõunatuul vaibub päevaks. Sooja on öösel 10..14, rannikul kuni 17 kraadi, päeval tõuseb 24..28 kraadini ja meretuulega rannikul jääb alla 20 kraadi.



Kolmapäev jätkab südasuvise soojaga. Öö on selge. Päeval areneb küll rünkpilvi, aga tõenäoliselt sajupilvede tekkeks niiskust napib. Tuul nõrgeneb, puhub öösel lõunakaarest, päeval idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 25..29 kraadi ja jahedam on vaid meretuulega rannikul.



Neljapäeval muutub õhk pisut niiskemaks. Öö on selge, päeval areneb rünkpilvi, üksik neist võib ka vihmahoo anda, kuid tõenäoliselt on vihmarabin lühiajaline ja sajuhulk võrdlemisi väike. Õhumass on ikka väga soe ja temperatuur on öösel 14..18, päeval 26..30 kraadi, jahedam on ikka meretuulega rannikul.



Reedel kandub lõunakaarest ikka sooja, aga lisandub ka niiskust. Öö on selge, päeval arenevatest pilverünkadest on hoogsadude ja äikese tõenäosus juba suurem. Puhub mõõdukas kagutuul. Ilm on südasuviselt soe ja õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..31 kraadi, jahedam on ikka meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all.



Laupäeva ööks pilved hajuvad, päeval aga annab Läänemerele laienev madalrõhkkond tugevama tõuke äikesevihmapilvede jõulisemaks arenguks. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..32 kraadi.



Pühapäeval lükkab Skandinaaviast tulev madalrõhkkond palavuse Venemaa poole. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike võivad tugevad olla. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 20..25, Ida-Eestis kuni 30 kraadi, õhtupoolikul Lääne-Eestis ilm jaheneb.