Venemaal eemaldati "Rocketmani" geistseenid, Elton ja Amnesty International raevus 

The Guardiani teatel on Venemaal 6. juunil linastuv „Rocketman“ (režissöör Dexter Fletcher, Eltoni osas Taron Egerton) tavaversioonist umbes viis minutit lühem, sest välja on lõigatud nii geiseks kui ka meestevaheline suudlemine, lisaks kaadrid uimastite pruukimisest. Venemaal, kus homoseksuaalsuse propaganda on seadusega karistatav, levitab värsket kassatükki firma Central Partnership. Kärbetest teatas Vene ajakirjandus 30. mai eelesilinastuse järel.

„Taunime täie hukkamõistuga otsust lipitseda kohalike seaduste ees ning tsenseerida „Rocketmani“ Vene turu jaoks - see on samm, millest saime teada alles täna,“ vahendab New York Post Eltoni reedest avaldust. Geistaar kiidab Paramount Picturesi vaprust: linale toodud film kujutab Eltoni erakordset elu täies eheduses.

„Asjaolu, et kohalik levitaja on teatud stseenid välja monteerinud, jättes publiku ilma võimalusest näha filmi sellisena, nagu see oli plaanitud, peegeldab nukral kombel seda lõhestunud maailma, milles me endiselt elame, ning seda, kuivõrd julmalt leppimatu see võib olla kahe inimese vahelise armastuse suhtes. Usume sildade rajamisse ja dialoogi algatamisse ning nõuame jätkuvalt takistuste mahamurdmist, kuni kõiki inimesi üle maailma võrdselt kuulda on.“

Paramount avaldas reedel omapoolse avalduse: „Tunneme tohutut uhkust enda tehtud filmi üle, mis sai jutustatud nii, nagu Elton John oma loo kirjeldamist soovis.“

„Rocketmani“ kärpimist on kritiseerinud ka Amnesty International. Inimõigusorganisatsiooni nimetab seda järjekordseks näiteks, kuidas Vene geipropagandaseadus õõnestab Venemaal sõnavabadust ning õhutab homofoobiat. Amnesty International märgib, et 2013. aastal vastu võetud seaduse kohaselt on homoseksuaalsuse avalik demonstreerimine Venemaal praktiliselt keelatud. Väidetavalt on selle eesmärk kaitsta alaealisi. Inimõigusorganisatsioon toonitab: Venemaa kinodes on „Rocketman“ niigi alla 18aastastele keelatud, nii et Vene levitaja on seadust ehk isegi liiga usinalt järginud - ükski alaealine ei tohi Eltoni eluloofilmi Venemaal nagunii vaatama minna.