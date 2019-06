Laisad ja viletsa ettevalmistusega õppurid on taas ummistanud sõidueksamite järjekorra 

Hetkel ei paku maanteeameti broneerimissüsteem näiteks Tallinnasse mitte ühtegi vaba aega järgmise kolme kuu jooksul. Kõige kiiremini pääseks praegu eksamile Pärnus, kus esimene vaba aeg on juuli alguses. Kuid teistes linnades pääseb eksamile alles augustis. Pikad järjekorrad valmistavad suurt tuska just tublidele õppuritele, kes sooviks omandatud oskustega võimalikult kiiresti eksamile pääseda, sest kolme kuu jooksul võib ilma piisava praktikata sõiduoskus rooste minna.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul on pikkade järjekordade põhjuseks juhikandidaatide nõrk ettevalmistus. “See ei võimalda eksamit sooritada esimesel või teisel katsel. Seetõttu on korduseksamite arv suur, mis suvisel perioodil ooteajad pikemaks venitavad,” põhjendab Vanamõisa.

“Hetkel on meil kõikide kategooriate lõikes läbi viidud 15 254 sõidueksamit. Selle on sooritanud 7150 isikut. B-kategoorias oleme läbi viinud 12 101 eksamit ja sooritanud on selle 5001 isikut. Ülejäänud on kõik korduseksamid,” lisab ta.

Vanamõisa sõnul on eriti kurb asjaolu, et korduseksami sooritab ainult 34% juhikandidaatidest. “Seda tingib asjaolu, et pooled täna eksamile tulijad ei ole ette valmistunud ja ei ole liikluses ohutud. Eksami vastuvõtmisel on tähtis juhikandidaadi kvaliteet, mitte kvantiteet.”

Eksamiosakonna juhataja sõnul ei ole neil võimalik olukorra parandamiseks uusi meetmeid tarvitusele võtta, kuna probleemi alge ei ole ole eksamineerimises. “Võtame kõik eksamile tulijad vastu (nii esmakordsed kui ka korduseksamid). Kaudselt oleme mõjutanud seda koostöös koolidega, informatsiooni jagamise ja määruse (teooriaeksami) elulisemaks tegemisega. Hetkel ei ole uus määrus veel jõustunud, aga meil ja koolidel on selles osas suured lootused parenemise suunas. Eksamineerija ja autokooli õpetaja on selles protsessis osalised, aga vastutus tulemuse eest lasub ikkagi juhikandidaadil,” tõdeb ta.