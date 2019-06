Filipiinide president: ma olin veidi gei, ent kaunid naised ravisid mind terveks 

74aastane Duterte süüdistas kõnes poliitilist vastast – senaator Antonio Trillanest selles, et too on gei. Samas mainis president, et ka tema tundis end „pisut geina“, kui ta oli abielus oma endise naise Elizabeth Zimmermaniga. Paar lahutas abielu 2000. aastal. Duterte sõnul „ravis teda terveks“ kohtumine praeguse kaaslase Heneylet Avancenaga.

See pole esimene kord, kui Filipiinide president on teinud vastuolulisi märkusi, mis on LGBT kommuuni pahandanud. 2016. aastal nimetas ta USA suursaadikut „homost hoorapojaks“. Järgmisel aastal ütles ta Myanmari filipiinlastele, et on samasooliste abielude vastu ning Filipiinidel ei tunnistata mingit seaduslikku kooseluvormi, mis pole mehe ja naise vahel. Siiski tõdes ta samal aastal, et tema presidendiajal on LGBT õigused kaitstud ning mingit tagakiusamist ei toimu.