KangooJumps – pööraselt lõbus trenn, mis põletab korraga kuni 1000 kalorit! 

Treeningu Eestisse toonud Anzela märkas KangooJumpsi videot mõni aeg tagasi internetis.. ning see oli armastus esimesest silmapilgust. „See tundus nii äge! Tahtsin kohe ise proovida,“ õhkab ta. Niisiis läks naine instruktorite koolitusele, ilma et oleks kunagi KangooJumpsi saapaidki jalga proovinud. „Eks natuke läks aega, et tasakaalu kätte saada, kuid tunne oli võimas. See lihtsalt on minu teema,“ kinnitab Anzela.

Kui saabun laupäeva pärastlõunal KangooJumpsi näidistrenni, on juba kohal kümmekond naist. Kõigil on saapad jalas ning nad tipivad kerge sammuga mööda saali. Kuidas neil küll tasakaalu õnnestub hoida?

Hakkan spetsiaalseid (kaks kilo kaaluvaid) saapaid jalga sikutama, kui Anzela märkab minu rõivastust. „Oi, sul peavad olema pikad püksid või pikad põlvikud! Muidu hakkavad saapad hõõruma ja sa ei saa trenni lõpuni teha,“ teatab ta. Õnneks on treener olnud ettenägelik ning haaranud kaasa portsu põlvikuid, millest ühe paari ta mulle ka ulatab.

Sokid ja saapad jalas, püüan püsti tõusta.. ja kukun peaaegu pikali. Õnneks on kõrval kaastreenija, kellest kinni haarata. Ettevaatlikult kõmbin lähedalasuva postini, et see mind saabastega harjumisel toetaks. Anzela soovitab mitte keha krampis hoida, sest just siis kaob tasakaal. „Nagu igas trennis, tuleb kõht sees hoida ja pingutada tuharaid. Aga sa ei tohi krampis olla – tunne end hoopis vabalt,“ seletab ta.

„Eks tasakaalutunnetus võtab aega – kellel läheb see väheke kiiremini, teisel aeglasemalt. Võib-olla saavad kohe algul paremini hakkama need, kes tegelevad rulluisutamisega,“ lisab Anzela. Samas lubab ta mulle: vähemalt treeningu teises pooles olen ma valmis postist irduma. Noh, elame-näeme.

Poole treeningu peal tekib tasakaalutunnetus