Noor juutuuber hävitas Saksa võimuparteide valimisedu 

Rezo (Wikipedia ütleb, et enda sõnul on ta sündinud 14. augustil 1992. Wuppertalis) 18. mai sõnum jõudis välgukiirusel inimesteni – vaid mõne päevaga oli seda vaadanud juba 13 miljonit inimest. Blogija väitis, et kristlikud demokraadid koos oma koalitsioonipartneritega hävitavad Saksa noorte tuleviku, suutmata kontrollida loodust kahjustavat tööstust ja jättes seega unarusse võitluse kliimamuutuste vastu. Need erakonnad teevad poliitikat, millest on kasu vaid jõukamale rahvale, süüdistas Rezo.