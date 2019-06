Ärritunud ja võitlusvalmis London ootab Trumpi  

Varem tabloidlehele Sun antud intervjuus ütles Trump, et sobivaim kandidaat Briti peaministriks on Boris Johnson, juhtivaid Brexti pooldajaid. Kohkunud liberaaldemokraatide erakonna aseesimees Jo Swinson ütles seepeale: no muidugi, Johnson on ju samast materjalist lõigatud, millest Trumpki. Ainult et ta on Etonis käinud. USA president soovitas ka kaubandusleppe kiiret sõlmimist kahe riigi vahel, kuid ei tarvitanud sõna „erisuhted“, mille tõi pärast Teist maailmasõda USA ja Suurbritannia vahekorra iseloomustamiseks käibele Winston Churchill. Tema ema oli muide USA kodanik, nagu on ka 6. mail sündinud Archie Mountbatten-Windsoril. Sellestki oodatakse tõuget kahepoolsete suhete süvendamiseks. Tõsi, komistuskiviks võiks saada Tööerakonna juhi Jeremy Corbyni tõus peaministriks. Trump oli seda võimalust ajakirjanikega arutades ettevaatlik, öeldes vaid, et enne oma arvamuse kujundamist tahab ta Corbyniga vestelda.