Tõnis Lukas: Mart Nutt oli väga terane inimene, aga ta ei olnud kuivik 

Lukase sõnul lähtus Nutt sellest, et eesti kultuur peab just sellel maal säilima, sest ilma eestlasteta väheneks mitmekesisus ja maailm oleks ilma eesti kultuurita vaesem paik: „Ta kandis lõpuni seda vastutust, et eestlased peavad jääma peremeheks omal maal.“