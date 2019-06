KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD! Arvo Sarapuu ettevõtjast väimees nõuab kunagiselt kaaskohtualuselt 6400eurost laenu tagasi  

„Kostja peab seda taotlust naeruväärseks,“ lausub Varik, kui kohus küsib tema arvamust hageja taotluse kohta. „Tomingase puhul on tegu professionaalse kohtuskäijaga, kellele on õigusabi 24/7 kättesaadav. Naeruväärne on, et hageja tahab vande all tunnistada, nagu ta oleks saanud minult mingit raha. Sama hästi võin mina vande all tunnistada, et ma pole seda raha talle andnud.“

Kohus küsib Tomingase palgatud esindajalt, et mida see vande all ülekuulamine hageja arvates menetlusele juurde annaks. „Te olete selle summa ju niikuinii hagist maha arvanud,“ ei mõista kohus taotluse tagamõtet. „Te ei taha ju midagi rohkem saada, olete juba 100 eurot maha võtnud. Isegi kui hageja seda vande all kinnitaks, ei muudaks see haginõuet.“

Varik võtab vaevaks kohtule selgitada, mida ta Tomingase vande all ülekuulamise taotlusest ja väidetavalt äramakstud 100 eurot arvab. „Ilma selle summata oleks ju kogu protsess aegunud,“ kinnitab endine peastaabi protokollispetsialist. „Hagejal on olnud aega nõuda, pöörduda ja teha ükskõik milliseid toiminguid üle viie aasta. Nüüd, kui see laenuleping peaks olema aegumise tõttu õigustühine, on ta tulnud välja 100 euro äramaksmise väitega, mis nagu näitaks, et olen seda laenulepingut kunagi tunnistanud. Ma ei ole seda teinud.“

Kohus küsib Varikult, kas ta taotleb aegumise kohaldamist. „Absoluutselt,“ vastab kostja.

Fiktiivne laenuleping kaitseks prokuratuuri vastu

Pärast põgusat vaheaega saavad asjaosalised teada, et Tomingase taotlus jääb rahuldamata ja seda kolmel põhjusel. Esiteks pole kostja sellega nõus. Teiseks on taotluse esitamisega hiljaks jäädud, sest eelmenetlus lõppes juba 14. mail. Kolmandaks on kohus veendumusel, et hageja ja kostja jätkaksid ka vande all oma seniste seisukohtade esitamist, mida nad on teinud ka ilma vandeta.

Tomingase esindaja esitab kohtu tegevuse suhtes vastuväite, kuid seegi jääb rahuldamata.