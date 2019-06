Toomi büroo pöördus europarlamendi valmiste asjus õiguskantsleri poole 

Nimelt pöördusid Toomi büroo poole mitmed Eesti vabariigi kodanikud ja väitsid, et neid ei lubatud hääletama, kuna neil pole rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi.

Euroopa Parlamendi valimise seadus ütleb vaid seda, et hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18aastaseks, teatas Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik Margarita Kornysheva õiguskantslerile.