Laste ähvardamise juhtum Sillamäe koolis on linnakese lõhestanud 

On neid, kes on seisukohal, et kõiges on süüdi klassikaaslased, kes üht 5. klassi tüdrukut kaua ja grupiviisiliselt kiusanud, kuid süüdistatakse ka tüdrukut ennast, kes kartnud liidripositsiooni kaotamise pärast ning seetõttu skandaali tekitanud. Leitakse, et süüdi on tüdruku vanemad, kes ei ole õpetanud last enda eest seisma ega õigesti käituma, ning arvatakse, et kui tüdrukut kiusatigi, siis pidi ta ise süüdi olema. „Lihtsalt niisama kiusama ei hakata, kindlasti provotseeris!“ kirjutatakse sotsiaalmeedias.