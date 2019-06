Kaliningradis algas kohtumõistmine Eesti kalameeste üle 

„Kohtuistung peaks jätkuma kümne päeva jooksul,“ rääkis Reinsalu, kelle sõnul on kalameestele kaitsja muretsetud. Eesti konsul jätkab olukorra jälgimist ja tööd selle nimel, et kalahamed saaksid võimalikult kiiresti Eestisse. „Välisministeeriumi eksperdid saavad süüdistust detailsemalt kommenteerida, nii palju kui seda saab üldse teha, aga nad on ikkagi seotud ebaseadusliku kalapüügiga Vene Föderatsiooni vetes.“

Helsingin Sanomat vahendas 10. mail, et Soome kalalaev Roxen püüdis saaki täiesti seaduslikult, ent navigatsioonivea tõttu kaldus õigelt kursilt kõrvale ja sattus Venemaa majandusvööndisse. Roxen on registreeritud Soomes, kuid laeva meeskond koosnes neljast Eesti mehest.

Soome välisministeeriumi esindaja sõnul ei ole alust kahtlustada, et Venemaa kalalaeva ja selle meeskonda kinni pidades mingit poliitilist mängu üritaks mängida. Soomlased suhtlevad nii Vene välisministeeriumi, kalalaeva omava firma kui piirivalvega, et laev ja selle meeskond võimalikult kiiresti tagasi toimetada.

India laevkaitsjad? Ma ei kiirustaks sündmustest ette praegu, aga selge on see, Eesti hoolduskohustus on abi osutada oma kodanikele, teha seda kõigi erinevate asjaolude puhul aga ma ei kiirustaks sündmustest ette. Meie huvi on see, et meie inimesed saaksid võimalikult vara naasta.