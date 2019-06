Galeriid GALERII | Bon Jovi pani Lauluväljakul rahva hulluma Toimetas Marvel Riik, Terttu Jazepov , täna, 22:06 Jaga: M

Bon Jovi Tallinna Lauluväljakul. Stanislav Moškov

Suve esimene suurkontsert toimub Tallinna lauluväljakul, kus astub üles üks maailma suurimaid rokkariste Bon Jovi. Maailmaturnee „This House Is Not For Sale“ raames annab ta regiooni ainsa välikontserdi just Tallinnas.