Ratas: Laagna tee filmivõtete jaoks tuleb leida hea kompromiss 

Jüri Ratas. Tiit Tamme

„Minu arvates on väga rõõmustav, et Tallinn on valitud Christopher Nolani ja Warner Bros filmistuudio uue projekti üheks oluliseks filmimiskohaks,“ rääkis peaminister ja endine Tallinna linnapea Jüri Ratas ERRi uudisteportaalile