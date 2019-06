Juku-Kalle Raidi järelehüüe Mart Nutile: pidime ju koos Odessasse minema 

“Mart Nutt, armas sõber!

Ma tean, et ükski lahkumine pole piisavalt õiglane ega jäta aega harjumiseks. Nii see käib, midagi pole teha. Hea sõbra minek on eriti vastik. Hoolimata ka sellest, et sa suhtusid ellu alati teatud muige ning hea huumoriga, on huumor ühtäkki otsas. Neil, kes sinust jäävad.

Me teame, et sa jõudsid palju, ikka mitmete inimeste eest, oli siis see tugev seadusloome, Eesti parlamentarismi alustalana elamine, lõbusad õhtusöögid sinu või sõprade juures, inimõigused või kogu maailm ühes veepiisas – see ring on läbi saanud. Ja muidugi soojus. See on veel eriti tähtis. Inimese soojus.

Oli tore sinuga mööda maailma koos ringi kolada, ei peagi silmas vaid geograafiliselt kaugeid kohti, vaid lihtsalt kogu ilmaelu. Ja kahju, et seda enam teha ei saa. Kurb, et sinuga jääb minemata Odessasse, aga veel kurvem, et kogu ühiskonnal jääb sinuga edasi minemata.

Või – kas jääb?

Mälus ja mälestusis käime ikka edasi, sest see, mis ei kao, jääb kindlasti alles – kõiksus, sõprus ning lahkelt teistega jagatud vägevad hetked.

Oli au sinuga olla, me hea sõber