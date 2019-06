Juhtkiri | Ministri õu peab olema korras 

Just nii näib olevat juhtunud rahandusminister Martin Helmega, kes kinnitas Õhtulehe ajakirjanikule, et tema Pärnumaal oleval suvemajal on ehitusluba olemas ja hoone ehitusregistrisse kandmine ootab vaid terrassiehituse taga. Mis huvi võiks olla aga Lääneranna valla ehitusspetsialistil valetada, et ministri suvekodule pole ehitusluba kunagi väljastatudki? Kuidas olukord laheneb ja kui kalliks see Helmele maksma läheb (trahvile võivad lisanduda hoone elamiskõlblikuks ümberehitamiseks vajalikud kulud), näitab aeg.