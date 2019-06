Seisukoht | Telefonikõne, mis lõi mind pahviks 

Väidetavalt räägin turundusuuringute lipulaeva Kantar Emori töötajaga. Meie vestluse algus on igatahes paljulubav. Kõlab lihtne ja arusaadav küsimus: kas kasutan mõne kindlustusfirma teenuseid?

Vastan meelsasti, sest olen (salamisi) oodanud päeva, millal Kantar Emor minult midagi teada tahab. Ütlen, et teenust ostan Ifilt. Pärast seda kogen justkui profipoksija lõuahaaki. Vestluspartner teatab sulaselges eesti keeles: Ifi kliente on meil juba küll, vajame inimest, kes on Ergo klient!