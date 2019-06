Itaalia keeles vadistav Ricchi e Poveri Haapsalus: kas te tõesti ei saagi meist aru? 

Laupäeval lehvivad Haapsalus Itaalia lipud enamikul majadel, ka Ricchi e Poveri kontserdi töötajad on end ehtinud saapamaa lipuvärvidega. Neljandat korda toimuva Itaalia muusika festivali peaesineja on 52 aastat lavalaudu tallanud Ricchi e Poveri. Tunnike enne neid astub üles teine Itaalia artist, Riccardo Fogli, kes paneb ühel hetkel rahvast emotsionaalsusest nõretavate lauludega heldima ja teisel hoogsalt rokkima. Pole kindel, kas eestimaalasi kütab itaalia temperament või on põhjuseks samal päeval toimunud Haapsalu veinifestival ja rohkelt tarbitud kraadiga kraam.