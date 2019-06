Eiki Nestor: Mart Nutt oli Eesti poliitika raudvara 

Nutt ja Nestor on ainsad saadikud, kes on riigikogu koridore kulutanud alates 1992. aastast kuni käesoleva aasta valimisteni. „Eks ta oli selline sõbralik, hea huumorimeelega inimene. Poliitikas aga öeldakse tema kohta raudvara. Ma arvan, et mitte ainult Isamaal kui erakonnal, vaid ka riigikogul tervikuna on pea võimatu leida koosseisu saadikut, kellel oleksid sellised kogemused-teadmised ja riigimehelikkus nagu Nutil.“

Nestori sõnul olid nad Nutiga kambajõmmid, kes tuletasid teistele meelde demokraatia põhimõtteid. „Minu poliitikukarjäär algas, minu õnneks, kohustusega olla VII koosseisus põhiseaduskomisjoni liige ja Mart Nutt oli selle komisjoni esimees. Me koos õppisime põhiseadust, koos arutasime, mismoodi demokraatlikus riigis võiks riigikogu tööd teha, nii et kõik 101 saadikut, sõltumata sellest, kas nad esindavad enamust või vähemust, et nad saaksid täita neid lubadusi, mis nad valijatele andnud on,“ rääkis Nestor. „Poliitikas juhtub pahatihti nii, et enamus tunneb oma häälte jõudu ja kipub teistele liiga tegema. Me Nutiga olime alati kambajõmmid ja tuletasime enamusele meelde, et ka vähemusest peab lugu pidama. Selline kamraad mul oli.“