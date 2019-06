Epp Maria Galerii avas suvehooaja moedemonstratsiooniga 

Juba 11. aastat avas 1. juunil uueks hooajaks uksed Haapsalus asuv Epp Maria Galerii. Seekord kunstniku juubeliaastale pühendatud maalidega, mille ühine pealkiri on „Vaatab tagasi“.

„Ma ei pea muidu oma sünnipäevadest ja juubelinäitustest lugu, aga paratamatult on 60 aastat selline verstapost, kus tuleb tahtmine vaadata tagasi sinna, kust ma alustasin,“ ütleb Epp Maria, et avastas endalegi üllatuseks, et ta on olnud Eesti kunstimaastikul tegev juba 40 aastat.

Galeriis on üleval ka kunstniku autoportree, mille ta maalis kunstikooli esimesel kursusel. Avamisel tervitas külastajaid ka Epp Maria ja jagas soovijatele autogramme.

Epp Maria galerii on peregalerii, kus esimesel korrusel Epp Maria ja tema abikaasa Jaak Arro looming ja Liisu Arro keraamika ning teisel korrusel Anni Arro sisustatud kaks kodumajutuse tuba. Seekordse hooaja avamisel sai peregalerii täiendust.

„Maria sai koos emaga valmis väga toreda linaste riiete kollektsiooni ja see oli loomulik asjade jätk, et nad just galeriis oma riidebrändi esitlevad,“ ütleb Epp Maria.

Maria Elisa lisab, et oma riidebrändist unistas ta juba pikemat aega.

„Aga nüüd see realiseerus, kuna nii minu kui ka ema elus oli selleks ajaliselt õige hetk,“ ütleb ta, et kleidid disainivad nad ühiselt. Need kannavad endas Haapsalule omast mõtte- ja elustiili.