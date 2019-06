HÕISSA, ARMASTUS! Noorpaar kihlus Bon Jovi kontserdi eel lauluväljakul 

Jaakob Vardja rääkis Õhtulehele, et idee lauluväljakul oma kallima Leen Lindami kätt paluda tekkis sellest, et nad kohtusid esimest korda justnimelt lauluväljakul.

Jaakobi sõnul ei olnud tal eesmärk just 1. juunil ja päev enne Bon Jovi kontserti kätt paluda, kuid ta soovis Leenule üllatuse korraldada. “Tahtsin, et kogu kihlus tuleks Leenule suure üllatusena ning et ta ei oskaks midagi oodata. Olin välisreisil Iirimaal ning Leen teadis, et peaksin saabuma alles hilisõhtul, tegelikult aga olin saabunud viimaseid korraldusi tegemas juba hommikul,” räägib ta.