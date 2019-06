TIMMERI TAROSKOOP 3.-9.JUUNI | Vähk ja Jäär tahavad seksi, Skorpion võib langeda masendusse 

JÄÄR ei tea kas teha ise oma otsused või kuulata teiste nõu. Tema küsimused keerlevad nii töö kui suhete ümber. Jäär on sel nädalal ülihoolitsev, meeletu seksiisuga ja tohutult kirglik, aga kas tal seda ka kellegagi jagada on... see on iseasi. Jäär lihtsalt tunneb, et ta on hinges nii üksi ja teab ka, et on selles ise süüdi, aga Jäärale omaselt süüdistab ta loomulikult kõiki teisi. Suhtes Jäärad ei suuda kuidagi oma partneriga kontakti saada, aga viga on “loomulikult ainult partneris”.

KAKSIKUD hakkavad oma jamadest välja tulema. Kui oli tervisega mure, siis läheb paremaks. Kui mõni muu jama, siis laheneb. Kaksikud otsivad praegu väga kedagi, kellega rääkida. On teemasid, mida nad kõigiga ei jaga, sest teistele peab ju jääma mulje, et kõik on korras, ideaalne elu, aga tegelikult ei ole Kaksikud oma praeguse olukorraga üldse rahul. Nad tahaksid sõita puhkama, aga ega seda raha ka nii palju ei ole. Ärge haletsege end, asjad lähevad paremaks!

VÄHK olgu ettevaatlik, et ei jookse kapiuksele otsa või ei libastu treppidel. Tööl ei tasu praegu teiste nõu kuulata, tehke nii, nagu sisetunne ütleb. See viib teid sihile. Suhetes tundub Vähile, et panusta mis sa panustad, ikka oleks nagu midagi puudu. Õnneks ei jää Vähk nurka nutma, tema lihtsalt tahab sel nädalal olla koos perega - tema on! Tema tahab seksi - tema võtab! Vähk on sel nädalal hakkaja!

LÕVI on end tööga surnuks rabanud, samas on see tema mugavustsoon. Lõvi kardab praegu kõige muuga tegeleda, talle tundub, et ta keerab igas muus vallas mingi jama kokku. Tema tuleb sealt küll auga välja, aga kas tal seda vaja on. Seega sel nädalal teeb lõvi ikkagi tööd ja kui vaja algatusvõimelist inimest, siis see on Lõvi!

NEITSI alustab millegagi (suhe, töö) aga katkestab selle kohe. Ei sobi. Neitsi tahab praegu, et keegi tema eest hoolitseks, ta tunneb end nii ebakindlalt. Neitsi elus on armastus, aga Neitsi ei ole üldse kindel, et see õige on. Jumal, kuidas te nii palju kahelda jaksate? Tunnustust ja tähelepanu vajate kordades rohkem kui teised. Sel nädalal tunneb neitsi end kõige kindlamini oma kodus, seal kehtivad tema reeglid ja seal on hea olla.

KAALUD tahaksid praegu mõnusalt kodus vedeleda ja puhata, aga ei saa, töö nõuab oma ja Kaaludel on praegu väga raha vaja. Kuna neil on siht silme ees, siis edeneb töö ka. Nädala teine pool toob Kaaludele mõnusa, lõbusa seltskondliku ürituse, seal omakorda saavad Kaalud hea uudise. Üldiselt olete te kuidagi mugavustsoonis, te võiksite end sealt nüüd välja raputada. Läheks põnevamaks.