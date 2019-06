PILDID | Meelelahutajad tegid sporti trotsides vihma ja tuult 

Savitski, kes oli natuke nohune, tundis, et jaksu on vähe. „Kätekõverdused tõmbasid veidi võhmale, aga muidu oli väga äge. Poksitrennis teen tavaliselt korra umbes 20 kätekõverdust. Siin oli vaja järjest teha umbes 30 kätekõverdust iga 15 minuti tagant,“ sõnas ta.

Öed ja Artjom Savitski tegid trenni vihmas ja tuules

Aaslaid väga palju väljas trenni ei tee, aga kui teeb, siis tundub, et on lõbus

Isegi vihm oli tema jaoks natuke pigem kosutav. „Mul oli vahepeal nii kiire, et kaks nädalat trenni ei jõudnud. Sellepärast lubasin endale, et tulen nüüd, olgu vihm või mis iganes. Tulin ja mul on nii hea meel! Sain jälle tugevamaks. Seega vahet ei ole, mis ilm on, trenni saab alati teha. Tuleb lihtsalt seda viitsimist leida,“ teatas Aaslaid.

„Öeldakse, et endale antud lubadusi on kõige kergem murda, minu puhul on nii, et kui ma kellelegi teisele luban, et ma lähen temaga trenni, siis ma ei taha teda alt vedada,“ jätkas ta. „Revali treeneri Liina Lauriga on ülihea trennis käia. Olen korra teda alt vedanud ja mul oli sellepärast väga halb tunne.“