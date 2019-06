Indrek Tarandi ja rüselejate vahel oleks kokkuleppe peaaegu liiva jooksnud: ebapädev advokaat lekitas info Varro Vooglaiule 

„Nende [rüselejate] õnnetus oli see, et neile palkas EKRE advokaadiks Urmas Siimoni, kes osutus olema ebapädev advokaat, kes lekkis konfidentsiaalse kokkuleppemenetluse mulle tundmatule isikule Varro Vooglaiule ja see Varro Vooglaid oleks äärepealt saatnud mehes, kes olid minuga juba ära leppinud ja mina nendega ka, uuesti kriminaalmenetluse alla,“ rääkis Tarand.

„Kuigi see Varro Vooglaid väidab, et ta on jurist, aga kahjuks ta ei oska juristina käituda. Nii, et õhus oli võimalus, et meie lepitus läheb kahjuks meestest ja minust sõltumata asjaoludel uuesti kriminaalmenetluse alla. Mul on väga hea meel, et see nii ei juhtunud.“