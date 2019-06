Stig Rästa jättis moeröögatused minevikku ja üritab nüüd normaalne välja näha: hakkasin hiljuti isegi juukseid kammima 

“Kui varem on mul ikka püksid rebadel olnud ja särk XXL-mõõdus, siis märkan üha rohkem, et veedan aega parajate riiete otsimisega,” kirjutab mees, et riietub nüüd konservatiivsemalt. Isegi oma sada tossupaari, millega ta viimased 15 aastat käinud on, on ära pakitud.