FOTOD | Lembit Ulfsaki auks paigaldati nimeline mälestuspink 

Haabersti linnaosa poolt saadetud pressiteates seisab, et perekonna soovil avati mälestuspink tagasihoidlikult Ulfsaki pere ja lähimate sõprade ringis.

„Lembit Ulfsak on Eesti teatri- ja kinolegend, kes väärib mäletamist ja mul on siiralt hea meel, et linnaosa valitsusel oli võimalik osaleda nii väärika mehe mälestuse jäädvustamisel,“ ütles linnaosa vanem Andre Hanimägi.