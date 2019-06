Lastekaitsepäeval jagati „Lastega ja lastele“ tunnustusauhindu 

Elutööpreemia sai Ene Tomberg, kes on olnud aastakümneid aktiivne ja väsimatu laste huvide eest seisja. Laste tervist ja heaolu on ta pidanud oma südameasjaks nii lastearstina kui ka linnaametnikuna töötades ning paljusid muid kohustusi täites. Ta on üks Eesti lastekaitseliikumise algatajatest ja Eesti Lastekaitse Liidu asutajatest.

Ene on aidanud vajalikul hetkel pöörata tähelepanu olulistele probleemidele – rõhutanud laste vaimse tervise toetamise vajadust ning algatanud ettevõtmisi noorte sõltuvusprobleemide vähendamiseks. Ta on palju teinud ka lastevastase vägivalla vähendamiseks, olles mitmete kampaaniate ja ennetusprojektide algataja. „See on armastuse ja südamega tehtud elutöö,“ ütlevad Ene kaasteelised.

Laste ja noorte tunnustuse pälvis Inge Ojala, kes on aastakümneid aidanud abi vajavaid ja vanemliku hooleta jäänud lapsi. Ta on aidanud leida mitmele koduta jäänud lapsele turvalise ja toetava perekonna. Need lapsed on tänu temale kasvanud tublideks ja oma eluga hästi hakkama saavateks täiskasvanuteks.

Inge olnud mitmele vanemlikust hoolest ilma jäänud lapsele hooldusvanem ja eestkostja. Lisaks nõustab ja toetab ta teisi hooldusperesid ning on kirjutanud oma tööst mitu raamatut.

Laste- ja noortežürii liikmed on Inge kohta öelnud nii: „Missugune rõõm ja heameel on tänaval istuval lapsel, kui tema juurde tuleb hooliv ja armastav inimene ja kannab tema eest hoolt – tean seda oma isiklikust kogemusest, istudes väiksena tänava äärekivil.“

„Inge on suure südamega inimene, kes pakub hoolt ja armastust tänavalastele ning on avanud neile ka oma koduukse. Teistest hoolivaid, neid märkavaid ja aitavaid inimesi võiks olla rohkem!“

„Ma olin hämmingus, kuidas üks inimene pühendab kogu oma elu lastele, kellel puudub päris oma kodu. See, et ta on avanud enda pere mitmele lapsele, kes tänu Ingele endale vanemad said. Kuidas ta töötab igapäevaselt selle nimel, et ükski noor ei peaks Eestis elama tänaval või tundma ennast üksikuna. Ma loodan, et ta on eeskujuks paljudele teistele Eesti kodanikele. Tänu talle on Eesti lastel ja noortel parem elu. Aitäh sulle!“