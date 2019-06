Krimi RÕÕMUSÕNUMID: noormehed leidsid Pärnus kadunud 80aastase mehe Katrin Rohtla , täna, 13:00 Jaga: M

Politsei

Täna laekus politseile teade, et Pärnus on kadunud 80aastane Joe. Mees lahkus 31. mai varahommikul Pärnus asuvast Kuldsest Kodust. Õnneks on kadunud Joe leitud!