Palju õnne! Maire Aunaste tütar Elis abiellus 

Elisel on eelmisest suhtest Danel Kanteriga kaks tütart. Mullu septembris rääkis naine Õhtulehele, et pettus iseendas, kui laste isast juba tükk aega tagasi lahku läks. Ja kuigi Elise sõnul austab ta teda mehena ja laste isana, on see olnud pikk protsess. Et aktsepteerida seda, et ei ole osanud luua sellist teadlikku suhet, mis jääks püsima pikkadeks aastateks, kus on vanemad ja lapsed koos. "See on igapäevane reaalsus paljudes peredes," ütles ta.