NÕUSTUD VÕI EI: allaaetud lapse isa tahab Kalamajas rangemaid liikluspiiranguid

"Minu pere arvates on meil SUUR probleem Kalamajas- teatud % autosõitjatest ei saa aru, kus nad on. Rikuvad nii liikluseeskirju kui tervet mõistust. Liiklusmärgid ei ole tihti korrektselt paigaldatud, tänavad auklikud (põhjustavad ohtlikke manöövreid) ning puudu on liiklust rahustavatest elementidest (lamavad politseinikud). Kas olete nõus?"

Nördinud isa on sotsiaalmeedias koostanud küsitluse, et uurida kaaskodanikelt, mida nemad asjast arvavad. Kallis lugeja - kas ka sinu arvates on liiklus Kalamaja piirkonnas käest ära? Kas asi on liiklusmärkides? Või juhtides, kes liiklusreegleid lihtsalt julmalt eiravad?!