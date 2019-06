GALERII | Kevadpidu Ugalas: Viljandi teater lõpetas lustlikult hooaja 

Publiku tahtel said tänavu Kuldõuna pihku Aarne Soro ja Luule Komissarov. Kuigi hääletajaid oli üle tuhande, siis lemmiklavastuse hääletusel juhtus nii, et täpselt võrdse arvu hääli kogusid kaks lavastust – Andres Noormetsa lavastatud „Surmkindlad asjad siin elus“ ning Taago Tubina lavale seatud muusikal „Once“ ja need mõlemad said ka Kuldõuna.