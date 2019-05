Järgmine nädal toob 30 kraadi sooja ja äikese 

Kolmapäeva öö on selge. Päeval areneb rünkpilvi ja pole välistatud, et pärastlõunal tuleb hoovihma, võimalik on ka äike. Lõuna- ja kagutuul võib võrdlemisi tugev olla. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 25..28, jahedam on meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all langeb alla 20°C.



Neljapäeval Eesti kohal olev õhumass on väga soe ja lisanduva niiskuse korral sajab õhtupoolikul siin-seal äikesevihma. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 25..29°C, jahedam on ikka meretuulega rannikul ja äikesepilvede all.



Reedel püsib ilm sajuta kuni lõunani. Õhtu poole suureneb taas hoovihma ja äikese võimalus. Lõunakaare tuul nõrgeneb. Ilm on südasuviselt soe - õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 28..30°C, jahedam on ikka meretuulega rannikul ja äikesepilvede all.