Eesti uudised TÕUSUTEEL: pool liitrit õlut maksab Raekoja platsil pea üheksa eurot Egert Pärna , täna, 21:25

SAKSLANE EI NURISE: Pensionär Hans maksis õlle eest pea 9 eurot ja tema ei virise. Martin Ahven

Terve suve turistide masside all ägav Tallinna Raekoja plats on kurikuulus krõbedate õllehindade poolest. Tõus ei ole peatunud ka sellel aastal, kus keskmiselt on klaasi kõige tavalisema rahvaõlle hind võrreldes mullusega kerkinud viis protsenti. Kui tõus samamoodi jätkub, siis võib juba mõne aasta pärast õlleklaas lausa kümme eurot maksta.