Kantrilaulja Kenny Rogers kummutab kuulujutte: tema niipea teise ilma minna ei kavatse! 

80aastane kantrilegend aga kummutab sotsiaalmeedias kuulujutte, et on suremas, kinnitades, et vajab vaid veidi turgutamist. Ta kannatas vedelikupuuduse käes ning on küll tänulik, et fännid tema pärast muretsevad, kuid lubab lähiaastatel kindlasti veel reibas olla.