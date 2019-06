MARILYN JURMANI BLOGI | Ma ei mõista rünnakuid veganite suunas, neid tuleb tänada 

Mida mitmekülgsem, rahakotisõbralikum ja kättesaadavam on veganitoit, seda meelsamini ma seda valin. Sellest lähtuvalt võtsin enda kurssi viimiseks ka koolis valikainena just toitumisaluste loengu, mõistmaks, kuidas saan ise oma toidulauda nõnda sättida, et toit oleks teadlikult valitud ja sisaldaks kõike kehale vajalikku ning samas ei peaks liialt tarbima loomseid produkte.

Eks siin on muidugi hea öelda, et mõned äärmuslikumad esindajad siin-seal ei toeta piisavalt neid, kes vähemalt püüavad, aga ei ole täielikult ennast veganlusele, feminismile või muule vaatele pühendunud. Ma saan aru, et see võib ajada vihale, aga minu nägemus on, et äärmuslikud grupeeringud ongi selleks, et valupunktidele tähelepanu juhtida. Näiteks kui poleks kunagi olnud äärmuslikke feministe, siis ei tohiks naised võib-olla siiani pükse kanda. See, et mõni äärmuse esindaja on ebaviisakas või kuri, pole põhjus maha teha kogu vaadet. Veganid ei võitle ainult loomade õiguste eest – nad seisavad kaudselt ka näiteks puhtama vee ja puhtama õhu eest. Mina olen veganitele väga tänulik.

Siin on mu lemmiksalati retsept. Teen seda tihti oma perele ning see sobib minu arust suviseks retseptiks imeliselt.

Marilyn Jurman

Vaja läheb:

kausitäis rohelist salatit

üks maisitõrvik

üks avokaado

1 spl oliiviõli

pool värsket kurki

pool kruusi kinoad

u 30 g mahetofut

veerand kruusi pähkleid (omal valikul)