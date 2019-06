HELENI BLOGI | Miks aborti ei saa ära keelata 

Esmalt tuleb teadvustada fakti, et loode inimese sees on juba tuksuva südamega, tal on jäsemed ja pea ning ta omab täies hoos erinevaid arengubioloogilisi geeniekspressioone. Muidugi on vaieldav, kas esimese kahe kuu jooksul on tegemist inimesega, kuid kohe kindlasti ei ole loode lihtsalt pundar rakke. Ehk siis loode on tõesti hall ala - tal on süda ja aju, aga mälu mitte.