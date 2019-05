LOE | Muinasjutuvõistluse parimad palad: printsess röövib lohe ja mobiiltelefonid peavad lahingut 

Lohe kergitas oma prille ja ütles: „Eeldan, et süüalusele on saadetud edasi lunarahanõuded, summaga, mis on võrdne kahjudega, mida süüalune tekitas. Vastasel juhul kardan, et seda lunaraha võitegi ootama jääda.“ „Küll me saadame,“ porises printsess ning lahkus juuste lehvides.

Minuti pärast tuli printsess tagasi ja alustas uuesti vestlust: „Hea küll, me võime selle lunaraha ka kahe silma vahele jätta, kui su vanaisa mind aitab. Nimelt mul on vaja, et ta mu ära rööviks, kuna kõiki täisväärtuslikke printsesse on elu jooksul vähemalt kord röövitud. Ma olen ju selle jaoks piisavalt ilus,“ – ega ta kole tõesti välja ei näinud – „et mind röövitaks. Lisaks olen ma täiesti abiellumiseas ja mul oleks vaja ühte kena printsi või rüütlit, kes mind aitaks.“ Lohe oli nende tingimustega nõus ja kohe pärast vanaisale olukorra seletamist röövitigi printsess ära.

Kuu aega oli möödas ja keegi polnud ikka veel isegi mitte üritanud printsessi päästa. Lohe tundis muret ja läks vanaisa vaatama. Kohale jõudes kuulis ta vanaisa koopast üüratut kriiskamist. Vanaisa istus väljas koopa ees väsinuma ja kurvemana kui kunagi varem. Koopa ees kepsutas ka üks lammas ning vanaisa ei vaadanud tema poole, mis näitas olukorra tõsidust. Lohe läks kohe vanaisa juurde ja küsis, mis on juhtunud. Vanaisa viipas peaga koopa poole. Lohe läks sisse.

Koopas oli märjem kui tavaliselt – õigemini oli lohe põlvini vees. Ta kuulis trampimist, huilgamist ja ahastavaid hüüdeid. Kui ta oli printsessi toani jõudnud, nägi ta printsessi nutmas oma voodil, mis ujus mööda tuba ringi. Printsessi juuksed olid täiesti sassis, silmad punaseks nutetud ja ta ümbrus oli taskurättide ja jäätisekarpide kuhjaga kaetud. Printsess ulgus, lusikas jäätisega käes: „Ma ei olegi piisavalt ilus! Mida kõik minust nüüd mõtlevad? Lumivalgeke sai õnneliku lõpu! Tuhkatriinu sai õnneliku lõpu! Miks mina ei saa?“

Lohe läks ehmunult tagasi vanaisa juurde. Vanaisa ohkas: „Ma olen näinud paljusid asju, aga see on neist kõige hullem. Ma pole viimased kaks nädalat magada saanud. Iga minutiga läheb see aina hullemaks. Tal on vist printsessieakriis või midagi. Palun aita mind!“

Lohel tuli mõte, ta läks sisse ning lausus printsessile: „Pane ennast valmis, printsess! Küla peal on jutud, et homme tuleb sind päästma piirkonna kõige vapram rüütel!“ Printsess pühkis pisarad ja naeratas korraks, asudes kohe oma juukseid kammima.

Lohe jooksis kähku külla ning otsis üles ühe noore ja kena lambakarjuse. Lambakarjus proovis alguses tema eest põgeneda, kuid lõpuks sai ta aru, et see lohe ei taha halba. Lohe seletas karjusele olukorda: „Vaata, jutt on selline – printsess on viimased kuu aega ennast minu vanaisa juures haletsenud ning tal on tõesti vaja kedagi, kes ta päästaks. Sina saad selle eest minu vanaisa lubaduse, et ta ei söö su lambaid ja sina abiellud imekauni printsessiga.“