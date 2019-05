Olavi Pihlamägi: "Reedal on meeletu energia. Mina ei tea, kust ta selle võtab! Ta on väsimatu!" 

Kui Olavi tähtsa korraldusmeeskonnaga ühines, näidati talle kohe Reeta: „Näe, see on Arved Haugi tütar!“ Sellest infost oli toona rohkem kui küll. „Arved Haug koos Eesti Raadio meeskvartetiga oli sel ajal hiidpopulaarne ning teda mitte teada oli võimatu,“ meenutab Olavi, kes pani kõrva taha, et tegu on muusiku tütrega. „Reet, kellega tollal tuttavaks saime, oli minust paar kursust eespool. Varsti ta lõpetas instituudi, aga siis kohtasin teda juba raadios ja telekas ning nii see asi läks. Meie teed ristusid raadios juba 60. teises pooles.“