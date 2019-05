Sugu vahetada soovivate Eesti inimeste arv on kolmekordistunud 

Kui aastatel 2010–2014 avaldas Eestis soovi sugu vahetada keskmiselt kolm inimest aastas, siis aastal 2015 oli neid juba üheksa. Mullu tegi soovahetajate arv plahvatusliku hüppe – sotsiaalministeeriumile esitas vastava avalduse koguni 25 inimest. Sotsiaalministeeriumi ekspert, tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Ingrid Ots-Vaik paneb avalduste järsu kasvu inimeste teadlikkuse tõusu arvele. „Siiani on ilmselt küsimus olnud selles, et kui neil ka mingi mõte on tekkinud, siis nad ei ole teadnud, kuidas protsess läbi viiakse. Viimase paari aasta jooksul on rohkem selgitatud, kuidas see juriidiliselt ja tehniliselt käib, mistõttu on nii mõnigi hakanud soovahetust tõsisemalt kaaluma.“