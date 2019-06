Jessica Alba näljutas end, et mehed temast ei huvituks 

Näitlejatar rääkis Gwyneth Paltrow' elustiiliveebi Goop konverentsil, et pere keelas tal noorpõlves Pepe Jeansi teksasid kanda, sest need toonitasid tema vormikat istmikku. „Pidin häbenema, et ma meestele ahvatlev tundun. Näitlejaks saades sõin hästi vähe. Nägin poisilikum välja, et ma nii palju tähelepanu ei saaks.“