Noor kirjanik: „Mulle meeldib, kuidas vanades romantilistes raamatutes on kõik noormehed džentelmenid...“ 

„Ah, see oli kohe aru saada. Ropka on meil ju nii ebausklik, et kardab isegi musta kassi ning kui oleks vähegi võimalik, saadaks ta kõik mustad kassid tuukrikooli. Kahjuks võimutseb siin külas aga just musta kassi geen. Seega peab jälgima, et sa lahvka järjekorras Ropka selja taha ei seisa. Iga musta kõutsi pärast, kes on vorstilõhna peale kohale ilmunud, sülitab ta põhjalikult üle õla. Ilmselt oleks ta sülitamises maailmameister. Pealegi ei tõstaks Ropka mitte ilmaski oma jalga öösel ega vähegi hämaras Lammasmäele. Tema kuulis ka väiksena seda legendi, mis rääkis, et pimedatel novembrikuu öödel tuleb Kunda poolt hirmsa kolinaga üks suur must tõld. Tõlla ees on kuus süsimusta hobust ning tõllas istub pika musta sabakuue ja torukübaraga tõmmu kitsehabemega mees. Lammasmäe ääres on üks suur kivi ning kui see tõld Kunda poolt tuleb, pidavat ta suure kriginaga sinna kivi alla minema, nii et tulejutt järel. Küla peal räägitakse, et seal peaks olema otseühendus põrguga. Ma ei saa ainult aru, kuidas novembriööl on üldse näha musta tõlda ja hobuseid ning seda meest mustades riietes. Eks see üks rahvajutt ole, aga vaene Ropka on sellega ära hirmutatud.